مجلس الأمن القومي الأفغاني: #طالبان أدمنت الحرب ونحن كحكومة لا نريد إراقة قطرة دم واحدة في البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2021 - 14:22

مجلس الأمن القومي الأفغاني: #طالبان أدمنت الحرب ونحن كحكومة لا نريد إراقة قطرة دم واحدة في البلاد

منذ 2 ساعة 21 February، 2021
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