مجلس الأمن القومي الأفغاني: #طالبان أدمنت الحرب ونحن كحكومة لا نريد إراقة قطرة دم واحدة في البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2021 - 14:22
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اليمن: الجيش واللجان الشعبية يسيطران على موقع "أيدات الراء" في صرواح غرب مدينة مأرب
النائب جبران باسيل: نريد حكومة برئاسة سعد الحريري رغم قناعتنا انه لا يقدر ان يكون عنوانا للاصلاح ولهذا لم نقم بتسميته
باسيل: يريدون منا ان نشارك في الحكومة اللبنانية بالقوة وبشروط غير مقبولة واذا رفضنا اتهمونا بتعطيل العمل
باسيل: من اسباب تأخر تشكيل الحكومة هي الخروج عن المبادرة الفرنسية وعن الأصول والقواعد والدستور والميثاقية
المفتي الشيخ احمد قبلان: الدعوة لعقد مؤتمر دولي برعاية اممية لانقاذ لبنان انما هي اجهاز على صيغة البلد وسيادته
انتهاء الجولة الثانية من محادثات الاسرى بين "أنصار الله" اليمنية وحكومة المخلوع هادي في الاردن من دون تحقيق نتائج
مدير وكالة الطاقة الذرية يبدأ اجتماعاته مع مسؤولين ايرانيين في طهران قبيل انتهاء مهلة رفع العقوبات
وزير الخارجية الايرانية: طهران ليس لديها ما تخفيه وهي لا تسعى لامتلاك السلاح النووي
محمد جواد ظريف: "اسرائيل" تقوم بتوسيع مفاعل ديمونا وهو الوحيد في المنطقة لصناعة القنابل الذرية ولم نشاهد اي قلق اوروبي
ظريف: لم يتغير اي شيء في سياسات اميركا والرئيس بايدن لن يقدم اكثر من الادعاءات
ظريف: المحادثات المرتقبة لن تكون بشأن اي تغييرات في الاتفاقية النووية
مساعد وزير الخارجية الايراني: فريق بايدن لم يتوصل الى سياسة موحدة للعودة الى الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن ايران
عباس عراقجي: لو كنا نريد التفاوض بشأن صواريخنا والمنطقة لتفاوضنا مع ترامب نفسه ونحن لن نتنازل عن قدراتنا الصاروخية
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يبدي رغبته في إقامة علاقات بين تركيا والولايات المتحدة "ترضي الطرفين"
روسيا تعلن أنها رصدت أول حالة عدوى بسلالة "إتش5 إن8" من إنفلونزا الطيور إلى البشر
نقابة محطات المحروقات وأصحاب المحطات والموزعون ينعون النقيب سامي البراكس الذي توفي اثر مضاعفات كورونا
ايران تعلن نجاح اختبارات لقاحها لفيروس كورونا على 56 شخصا
وزير الصحة الروسي يعلن تسجيل ثالث لقاح مضاد لفيروس كورونا تحت اسم "كوفيفاك"
انترفاكس: دخول السفينة الحربية الروسية " نوفوتشيركاسك" مياه المتوسط متجهة نحو ميناء طرطوس
بورما: مقتل شخصين وجرح نحو 30 آخرين خلال اطلاق الشرطة النار على متظاهرين في وسط البلاد
اعلام العدو: رصد اطلاق عدة صواريخ تجريبية من قطاع غزة باتجاه البحر خلال الساعات الماضية
ترقبوا مقابلة خاصة للمنار مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الليلة عند الساعة 8:30 مساء بتوقيت بيروت
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية: السودانيون يدركون جيداً الطرف الثالث الذي نعنيه بشأن أزمة الحدود
الخرطوم تؤكد سيادتها على الأرض التي تدعي إثيوبيا تبعيتها لها وتقول إن مسألة الحدود لا يمكن أن تكون أساساً للعدوانية
محكمة استئناف موسكو تؤيّد الحكم الصادر بحق المعارض الروسي أليكسي نافالني بالسجن بتهمة انتهاك شروط المراقبة القضائية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
منظمة الصحة العالمية: عدد الوفيات المسجلة بسبب عدوى فيروس كورونا انخفض بشكل كبير خلال الأسبوع الأخير
الخارجية الفرنسية: اجتماع الأحد بين وزير الخارجية الأمريكي والقوى الأوروبية بشأن ملف إيران النووي
وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني: مسلحون يختطفون مئات التلامذة في نيجيريا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مجلس الأمن القومي الأفغاني: #طالبان أدمنت الحرب ونحن كحكومة لا نريد إراقة قطرة دم واحدة في البلاد
منذ 2 ساعة
21 February، 2021
افغانستان
طالبان
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