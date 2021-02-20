رئيس البرلمان التونسي يدعو لعقد لقاء يجمع الرئاسات الثلاث لحل الأزمة السياسية في البلاد

دعا رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي السبت، رئيس البلاد قيس سعيد لعقد لقاء يجمع الرئاسات الثلاث لحل الأزمة السياسية بالبلاد، وذلك في ظل تصاعد الخلاف بين الحكومة ورئاسة الجمهورية والبرلمان بسبب التعديل الوزاري الأخير في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية وصحية حادة.

وبحسب بيان للبرلمان التونسي نشر على صفحته بموقع “فيسبوك” فقد “أرسل الأستاذ راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نوّاب الشّعب صباح السبت رسالة لرئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد بخصوص إيجاد حلّ للأزمة السياسية التي تمر بها تونس”.

وأضاف البيان “كما اقترح [الغنوشي] على رئيس الجمهورية عقد لقاء يجمع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس الجمهورية في أقرب الآجال”.

ودعا الغنوشي “رئيس الجمهورية باعتباره رمز وحدة الدولة إلى تجميع الفرقاء لإيجاد مخرج ومجموعة من الحلول عبر تغليب الحوار وتبادل الرأي والمشورة حول أوضاع البلاد وما تقتضيه من قرارات، بالتزامن مع ما تعيشه البلاد من أزمات مركبة، اقتصادية واجتماعية وصحية”.

وأكد الغنوشي “ضرورة بعث رسالة إيجابية للشعب التونسي ودول العالم تُبرز أنه رغم اختلاف التونسيين وتنامي خطابات التحريض، إلا أن لتونس دولة ومؤسسات جديرة بالثقة، وأن البلاد في حاجة لتأمين الدواء والغذاء والشغل والأمن وكذلك للتهدئة وتنمية روح التضامن وتوسيع دائرة المشترك الوطني”.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد اتهم رئيس الوزراء هشام المشيشي بمخالفة بعض أحكام الدستور فيما يخص التعديلات الحكومية الأخيرة التي أدخلها المشيشي على حكومته، ووافق عليها مجلس النواب، لكن تحفظ عليها الرئيس، ولم يدعوهم لأداء اليمين الدستورية أمامه، وهو شرط دستوري ليتمكن الوزراء من مباشرة أعمالهم.

المصدر: سبوتنيك