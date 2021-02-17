واشنطن و”الترويكا الأوروبية” تناقشان الملف الإيراني والأمن في الشرق الأوسط

تستقبل العاصمة الفرنسية باريس الخميس، وزيرا خارجية ألمانيا وبريطانيا، لمناقشة الملف الإيراني والأمن في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة افتراضية من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان الأربعاء إن “وزير الخارجية جان إيف لودريان يستقبل غدا الخميس نظيريه الألماني والبريطاني في باريس وسينضم إليهم عبر الفيديو كونفرنس وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لمناقشة الملف الإيراني والأمن في منطقة الشرق الأوسط”.

وكانت “الترويكا الأوروبية”، أعلنت في أكثر من مناسبة رفضها فرض واشنطن عقوبات على طهران، مطالبة الولايات المتحدة بالعودة مرة أخرى للاتفاق النووي بعدما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الانسحاب منه في 2018.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لن يعود إلى الاتفاق إلا إذا امتثلت طهران لبنوده، وهو ما ترفضه إيران وتطالب واشنطن بالعودة أولا، بدون شروط مسبقة ومن دون تفاوض جديد أو إدخال أطراف جديدة على الاتفاق.

المصدر: سبوتنيك