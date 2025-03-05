نتنياهو: حربنا ليست في قطاع غزة فقط وسنغير خريطة الشرق الأوسط

أكد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أن”جيش بلاده يحصل على المزيد من الأسلحة بدعم من الولايات المتحدة”، مشددًا على” التزام إسرائيل بعودة جميع الأسرى”.

وزعم: “سنستعيدهم وسننتصر في الحرب”، مشيرًا إلى أن “حربًا متعددة الجبهات قد خضناها وستكون نتائجها واضحة لأجيال قادمة”. وأضاف: “هدفنا هو القضاء على حركة حماس من الناحيتين السلطوية والمدنية، ونحن قادرون على الرد بقوة على كل من يهددنا”.

وأوضح نتنياهو خلال حفل ترقية رئيس أركان الجيش الصهيوني الجديد، إيال زمير: “وصلنا إلى قمة جبل الشيخ بسوريا وغيّرنا وجه الشرق الأوسط”، محذرًا من “قوة الرد بحرب شعواء على أي تهديد”.

حفل الترقية الذي أقيم في مقر الجيش الصهيوني في تل أبيب شهد تعيين إيال زمير رئيسًا للأركان خلفًا للجنرال هرتسي هاليفي الذي استقال بعد فشل الجيش في منع هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.

وشغل زمير منصب المدير العام لوزارة الحربفي بداية عام 2023، وقاد وفودًا عسكرية صهيونية إلى الولايات المتحدة ودول أخرى في السنوات الأخيرة.

المصدر: مواقع