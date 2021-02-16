الرئيس عون استقبل الوزير السابق النائب الياس بوصعب وعرض معه التطورات السياسية والحكومية اضافة الى حاجات منطقة المتن – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2021 - 12:20

الرئيس عون استقبل الوزير السابق النائب الياس بوصعب وعرض معه التطورات السياسية والحكومية اضافة الى حاجات منطقة المتن

منذ 49 mins 16 February، 2021
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