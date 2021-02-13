إصابة فلسطينيتين وشاب باعتداءات المستوطنين في نابلس

أصيبت سيدتان فلسطينيتان وشاب، اليوم السبت، باعتداءين منفصلين للمستوطنين في محيط مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس بأن مستوطنين تسللوا من مستوطنة “حومش” المخلاة شمال نابلس، وهاجموا مواطنتين بالحجارة، واعتدوا عليهما بالضرب المبرح، ما أدى لإصابتهما برضوض مختلفة.

كما أصيب الشاب نصير عامر من قرية كفر قليل جنوب نابلس، جرّاء اعتداء مستوطنين عليه أثناء تواجده في أراضي القرية.

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب عامر أصيب بجروح في رأسه وكسور في كلتا قدميه، وقد نقل إلى مستشفى رفيديا للعلاج.

المصدر: مواقع