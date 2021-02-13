ليبيا: مطالبات بأن تكون سرت المقر الرسمي للسلطة الجديدة

أكد “المجلس الاجتماعي لقبائل سرت” أن “أهالي المدينة يطالبون بأن تكون المقر الرسمي لمجلس النواب والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وبقية المؤسسات الرئيسية في الدولة”.

وأبدى المجلس في بيان له الجمعة “ارتياحه واستبشاره بنتائج الحوار السياسي الذي عقد في جنيف الأسبوع الماضي واختيار المشاركين في مجلس رئاسي جديد ورئيسا لحكومة الوحدة الوطنية”.

ودعا البيان “مجلس النواب إلى عقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في المدينة”، واكد على “ضرورة أن يكون إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي”.

ولفت البيان الى ان “أهالي سرت يطالبون السلطات الجديدة بإيلاء الأهمية لملف السجناء والمفقودين والاهتمام اللازم بتطبيق قانون العفو العام والدعوة لعودة المهجرين والنازحين بالداخل والخارج دعما لجهود المصالحة الوطنية”.

المصدر: روسيا اليوم