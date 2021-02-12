بالفيديو | الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع مقاتلة تابعة للعدوان في أجواء مارب

وزع الإعلام الحربي التابع للجيش واللجان الشعبية، اليوم الجمعة، مشاهد إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة من نوع CH4 صينية الصنع تابعة لقوى العدوان. وأظهرت المشاهد توثيق حراري للطائرة قبل استهدفها بصاروخ أرض جو في مديرية مدغل بمحافظة مأرب أدى لإصابتها بشكل مباشر وتحويلها إلى قطع متناثرة.

وهذه تعتبر الطائرة الخامسة من نفس النوع التي يتم إسقاطها ففي الـ21 من ديسمبر 2020 تم إسقاط طائرة في مدغل بمأرب وفي 7/1/2020م أسقطت الدفاعات طائرة استطلاع مقاتلة نوع CH-4 في محافظة الجوف .. كما تم أسقاط طائرة أخرى من نفس النوع في جيزان بتاريخ 29 أغسطس 2018، كما تم إسقاط طائرة أخرى من ذات النوع في 23 ديسمبر من ذات العام في محافظة صعدة.

مواصفات الطائرة

الطائرة الاستطلاعية المقاتلة CH-4 التابعة لسلاح الجو السعودي والتي تم إسقاطها اليوم الاثنين، ي محافظة مأرب تتمتع بمواصفات نوعية، كونها تنافس في قدراتها طائرة الـ mq الأمريكية، والتي يعتمد عليها تحالف العدوان في توفير المعلومات في مختلف الجبهات وخصوصاً الحدودية منها وكذلك الرصد والاستهداف.

طائرة CH-4 بدون طيار الصينية تحظى بشهرة عالمية واسعة، وتجمع بين إمكانيات الاستطلاع والقصف، وهي أولى من نوعها التي تصدر إلى خارج الصين، ويفتخر مصنعو الطائرة CH-4 بأنها الأقوى والأروع من حيث قدرتها على الحمل وكفاءتها الطيرانية في العالم، فإن كفاءتها الشاملة أفضل من الطائرة الأمريكية من دون طيار.

يصل طول جناحي الطائرة CH-4 إلى 18 مترا، ويبلغ الحد الأقصى لوزنها عند الإقلاع إلى 1350 كيلوغراما، ومدى طيرانها الأقصى 5 آلاف كيلومتر، ويمكن أن تطوف على ارتفاع بين 5 آلاف و7 آلاف متر، كما إنها تتمتع بالكفاءة الهوائية العالية باستخدام شبكة التخطيط الهوائية الجديدة.

وتبلغ الكفاءة الهوائية للطائرة الصينية بدون طيار من طراز CH-4 في حالة الطواف إلى ما بين 20 و22، ويعد هذا الأكثر تقدما في العالم. فإذا كان وزن الإقلاع هو 1350 كيلوغراما والكفاءة الهوائية هي 20 فهذا يعني أن المقاومة الهوائية تعادل 62.5 كيلوغرام فقط”. وكما تفاخر العدوان بامتلاكه هذه الطائرة التي تتمكن من أداء مهام تشمل مراقبة ميدان القتال وجمع المعلومات حول قتال العدو، ومن تنفيذ عمليات عسكرية والدوريات في المجال الجوي المحظور، بحيث يمكنها توجيه ضربات دقيقة إلى الأهداف الثابتة أو المتحركة بسرعة منخفضة على الأرض.

هذا وتتمكن الطائرة من دون طيار من طراز CH-4 من شن هجمات على أهداف أرضية باستخدام الصواريخ من ارتفاع يفوق 5 آلاف كيلومتر.

المصدر: الاعلام الحربي اليمني