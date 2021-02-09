بوريل: الحل الوحيد للأزمة اليمنية اتفاق سياسي يشمل القوى التي تقف وراء أطراف الأزمة

دعا ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الثلاثاء، إلى التوصل لاتفاق سياسي لحل الأزمة اليمنية يشمل من وصفها بالقوى التي تقف وراء أطراف الأزمة. وقال في ختام جلسة عامة للبرلمان الأوروبي، إن “الوضع الإنساني والسياسي في اليمن يتطلب المزيد من الانتباه، والحرب مدمرة ولها تداعيات إنسانية كبيرة”.

وتابع أن الحل للأزمة “هو حل سياسي فقط بالتوافق بين الأطراف وبين القوة التي تقف خلفهم”، داعيا إلى “ممارسة الضغوط على الدول التي تدعم الحرب وتمولها بالأسلحة”. وأضاف أن “الحرب هناك هي حرب بالوكالة من السعودية وإيران وغيرهما”، وفق تعبيره.

المصدر: سبوتنيك