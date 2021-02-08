ظريف: لا يمكن اعادة التفاوض حول الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف إن “الإتفاق النووي، اتفاق قد تم التفاوض عليه (سابقا) ولا يمكن إعادة التفاوض بشأنه”.

واضاف ظريف الأحد ان “إيران لم تنسحب قط من الاتفاق النووي، لكنها خفضت بعض تعهداتها”، وتابع “لقد انسحب ترامب من الاتفاق النووي ويجب على بايدن العودة إلى الاتفاق الذي سبق التفاوض بشأنه والسلام”.

وبشأن تصريحات المسؤولين الأميركيين بالنسبة للتفاوض حول الصاروخ الباليستي الإيراني، قال ظريف “دعوني أن أقول لكم بكل وضوح، أن الإتفاق النووي اتفاق قد تم التفاوض عليه في ما مضى ولا يمكن إعادة التفاوض بشأنه”، وأضاف، “إذا كنتم تريدون التحدث عن التسليحات، فعليكم أن تنظروا الى جميع الأبعاد”.

المصدر: وكالة ايرنا