الجيش اللبناني: خرقان جويان للعدو الاسرائيلي جنوبا

قالت قيادة الجيش اللبناني الاحد “بتاريخ 6 /2 /2021 الساعة 17.30 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ميس الجبل(جنوب) ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 20.10 من فوق البلدة المذكورة”، واضافت “تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

ولفتت قيادة الجيش “طائرة شراعية تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت بتاريخ 7 /2 /2021 الساعة 10.50، الأجواء اللبنانية مقابل بلدة الوزاني لمسافة حوالى 150 مترا ولمدة 5 دقائق، ثم غادرت الأجواء بإتجاه الأراضي المحتلة”، وتابعت “تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام