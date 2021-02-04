16 أسيرا يواجهون خطر الموت بالسرطان في سجون العدو الاسرائيلي

يعاني 16 أسيرا في سجون العدو الاسرائيلي من مرض السرطان بأنواعه، في ظل إهمال طبي متعمد من إدارة السجون.

وأكد “مركز فلسطين لدراسات الأسرى” أن “الأسرى المصابين بالسرطان في السجون حياتهم مهددة بالخطر، نظراً لأوضاعهم الصحية الصعبة وعدم تلقيهم العلاج المناسب، إذ يقدم لهم الاحتلال ما يبقيهم أحياء فقط”.

وأضاف المركز أن “مرض السرطان يُعد السبب الأول في استشهاد الأسرى داخل سجون الاحتلال، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، كان آخرهم الشهيدين كمال أبو وعر من جنين وسعدى الغرابلى من غزة”.

وأشار المركز إلى “وجود أسيرين من المصابين بالسرطان، تجاوزت أعمارهما عن الـ 70 عاما وهما فؤاد الشوبكي (82 عاما) والأسير موفق نايف عروق (78 عامً)”، موضحا أن “حالتهما الصحية في تراجع مستمر”.

المصدر: فلسطين اليوم