وفد قيادي من حركة أمل يتفقد الاضرار التي خلفتها الاحداث الاخيرة في بلدية وسراي طرابلس

افاد مراسل المنار في الشمال ان وفداً من حركة أمل زار مدينة طرابلس لتفقد الاضرار التي اصابت المدينة جراء اعمال الشغب التي حصلت فيها في الاونة الاخيرة وطالت مؤسسات رسمية فيها.

واكد الوفد لمراسلنا ان زيارتنا تضامنية مع اهل طرابلس ونحن انطلقنا من حركة المحرومين التي تمثل جميع الطوائف ونحن نعمل وفق توجيهات الرئيس نبيه بري في خدمة اهلنا في لبنان، ونحن في مكتب الشؤون البلدية نستنكر اشد الاستنكار ما حصل لبلدية طرابل”.

من جهته اثنى رئيس بلدية طرابلس رياض يمق على الجهود التي يقوم بها الرئيس بري في خدمة المحرومين.

المصدر: موقع المنار