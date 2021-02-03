وفد قيادي من حركة أمل يتفقد الاضرار التي خلفتها الاحداث الاخيرة في بلدية وسراي طرابلس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 3 2021 - 11:36

وفد قيادي من حركة أمل يتفقد الاضرار التي خلفتها الاحداث الاخيرة في بلدية وسراي طرابلس

منذ 56 mins 3 February، 2021
حركة امل
لبنان

افاد مراسل المنار في الشمال ان وفداً من حركة أمل زار مدينة طرابلس لتفقد الاضرار التي اصابت المدينة جراء اعمال الشغب التي حصلت فيها في الاونة الاخيرة وطالت مؤسسات رسمية فيها.

واكد الوفد لمراسلنا ان زيارتنا تضامنية مع اهل طرابلس ونحن انطلقنا من حركة المحرومين التي تمثل جميع الطوائف ونحن نعمل وفق توجيهات الرئيس نبيه بري في خدمة اهلنا في لبنان، ونحن في مكتب الشؤون البلدية نستنكر اشد الاستنكار ما حصل لبلدية طرابل”.

من جهته اثنى رئيس بلدية طرابلس رياض يمق على الجهود التي يقوم بها الرئيس بري في خدمة المحرومين.

المصدر: موقع المنار

التعليقات

ذات صلة