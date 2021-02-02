كيان العدو والمغرب يتفقان على زيادة التعاون والإسراع بتنفيذ الاتفاقيات بينهما

أعلن وزير خارجية كيان العدو الإسرائيلي غابي أشكنازي الثلاثاء، أنه اتفق مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، خلال أول اتصال هاتفي منذ “اتفاق التطبيع” الموقع بينهما في كانون الأول/ديسمبر الماضي، على “زيادة التعاون الثنائي والإسراع بتنفيذ الاتفاقيات بين البلدين”.

وقال أشكنازي، في تغريدة عبر “تويتر” الثلاثاء، “لقد أجريت أول محادثة ودية ودافئة اليوم مع نظيري المغربي السيد ناصر بوريطة، اتفقنا على العمل معاً من أجل التنفيذ السريع للاتفاقيات بين المغرب و”إسرائيل”، كما ناقشنا زيادة التعاون الثنائي وكذلك القضايا الإقليمية الأوسع”، حسب قول أشكنازي.

وأعلن المغرب في العاشر من كانون الأول/ديسمبر الماضي استئناف ما أسماه علاقاته الدبلوماسية مع العدو الاسرائيلي، ليصبح الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع العدو، بعد أن قطعت موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010، وسادس بلد عربي بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.

وعقب إعلان اتفاق التطبيع، زعم المغرب أن “الاتفاق لا يمس بأي حال من الأحوال، التزام المغرب الدائم بالدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط”.

المصدر: سبوتنيك