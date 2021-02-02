إعلام الاحتلال: مقاومة غزة تُسقط طائرة مسيرة تابعة للجيش “الإسرائيلي”

أكدت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء،أن”المقاومة في قطاع غزة نجحت في إسقاط حوامة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب القطاع”.

وأكد المراسل العسكري في موقع “والا” العبري أمير بوخبوط، سقوط طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة، مبيناً أن هذه المرة الثالثة التي تسقط فيها الطائرات المسيرة هذا الأسبوع في غزة ولبنان.

كما أكد المتحدث باسم الجيش “الإسرائيلي، سقوط الحوامة، قائلاً، “خلال نشاط عملياتي لقوة من الجيش الإسرائيلي، سقطت في قبل قليل مسيّرة تابعة للجيش في جنوب قطاع غزة – لا يوجد خوف من تسرب معلومات”.

المصدر: فلسطين اليوم