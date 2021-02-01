الرئيس بري أثار مع دل كول الخروق الاسرائيلية والتقى السفيرة الفرنسية مؤكدا دعمه مبادرة ماكرون تشكيل حكومة انقاذ

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة قائد قوة “اليونيفيل” العاملة في جنوب لبنان الجنرال ستيفانو ديل كول، وأثار معه التصعيد الاسرائيلي والخروق للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا في إنتهاك صارخ للقرار 1701.

وأكد رئيس المجلس “ضرورة إستئناف إجتماعات ترسيم الحدود وتحديدها في البر والبحر”.

والتقى بري السفيرة الفرنسية آن غريو، حيث جرى عرض للاوضاع العامة.

وأكدت السفيرة غريو في خلال اللقاء “إصرار بلادها وتمسكها بمبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون تجاه لبنان”. وحثت على ضرورة تكثيف الجهود من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة كي يستطيع لبنان تجاوز الازمات التي يعاني منها لا سيما الإقتصادية والمالية والصحية”.

بدوره الرئيس بري، جدد “دعمه وتأييده للمبادرة الفرنسية وضرورة تشكيل حكومة تضطلع بمسؤولية الإنقاذ والنهوض بلبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام