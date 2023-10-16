الرئيس بري: الدفاع عن غزة وعن فلسطين مسؤولية الامة جمعاء ومخطط “الترانسفير” هو سقوط للأمن القومي العربي والاسلامي

طالب رئيس مجلس النواب نبيه بري الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تقيم إتفاقيات مع الكيان الصهيوني الى إلغاء هذه الإتفاقيات فورا” ، مؤكدا “ان الدفاع عن غزة وعن فلسطين ليس مسؤولية فصيل فلسطيني بعينه وليست مسؤولية الفلسطينيين وحدهم هي مسؤولية الامة جمعاء”، لافتا الى “أن المشروع الإسرائيلي الذي ينفذ الآن فوق جغرافيا قطاع غزة بالدم والنار والتدمير والذي يتبارى المستويين السياسي والعسكري في الكيان الاسرائيلي التباهي بإعلانه وكشف نياته من خلال العودة الى التلويح بمخطط “الترانسفير” للشعب الفلسطيني من قطاع غزة بإتجاه شبه جزيره سيناء إذا ما قدر لهذا المخطط أن يمر هو ليس سقوطا وقضاء على القضية الفلسطينية، إنما هو سقوط للأمن القومي العربي والاسلامي”، مؤكدا “حق الشعب الفلسطيني في نضاله ومقاومته المشروعة بكل الوسائل المتاحة من أجل تحقيق حلمه بالعودة واقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

مواقف وكلام الرئيس نبيه بري جاء في خلال كلمة ألقاها عبر تقنية (الفيديو كول) في المؤتمر الطارئ الذي عقد في الجزائر على مستوى رؤساء المجالس النيابية لإتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ابراهيم بو غالي ويناقش تداعيات العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام