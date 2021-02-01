ايران تعلن امكانية تصدير الكهرباء إلى أربع دول 

أعلن المدير التنفيذي لشركة توليد الكهرباء الحرارية في الجمهورية الإسلامية الايرانية محسن طرز طلب، أن “الامكانية متوفرة لتصدير الكهرباء الى 4 دول وهي العراق وتركيا وافغانستان وباكستان”. وقال طرزطلب في تصريحه للصحفيين الاحد، خلال مراسم تدشين الوحدة الثالثة لقسم البخار في محطة الدورة المركبة بمدينة شيروان بمحافظة خراسان الشمالية شمال شرق ايران، إن “حجم الكهرباء الممكن تصديره الى الدول المشار اليها في الظروف العادية ومن دون اي معوقات يبلغ 1400 ميغاواط والعوائد المستحصلة منها تبلغ 800 مليون دولار كمعدل سنوي”.

وحول محطة شيروان قال إن “وحدة البخار الاولى تم تدشينها في العام 2017 والوحدة الثانية في العام 2019 والوحدة الثالثة اليوم حيث بلغت كلفة وحدات البخار 480 مليون يورو من ضمنها الوحدة الثالثة بكلفة 125 مليون يورو والتي زادت طاقة المحطة الانتاجية بمقدار 160 ميغاواط”.

يُذكر أن محطة الدورة المركبة في شيروان تتالف من 6 وحدات غازية طاقة كل منها 159 ميغاواط و 3 وحدات بخار طاقة كل منها 160 ميغاواط اي بطاقة اجمالية بالغة 1434 ميغاواط. ويوفر 30 بالمائة من توليد المحطة حاجة محافظة خراسان الشمالية فيما يتم استهلاك البقية اي 70 بالمائة في المحافظات الاخرى. وتعد محطة شيروان ثالث اكبر محطة كهرباء في البلاد بعد محطة دماوند في طهران ومحطة نكا في مازندران شمال ايران.

المصدر: ارنا