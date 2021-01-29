رئاسة الجمهورية: الرئيس المكلف مصمم على التفرد بتشكيل الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2021 - 18:24

رئاسة الجمهورية: الرئيس المكلف مصمم على التفرد بتشكيل الحكومة

منذ 18 mins 29 January، 2021
قصر بعبدا
لبنان

اعتبر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية  ان البيان الذي صدر اليوم عن المكتب الاعلامي للرئيس المكلف سعد الحريري احتوى على ردود مغلوطة ومعلومات في غير موقعها الحقيقي. واضاف : حرصا على عدم الدخول في سجال لا طائل منه، نكتفي بالاشارة الى ان الرئيس المكلف من خلال ما جاء في رده، مصمم على التفرد بتشكيل الحكومة رافضا الاخذ بملاحظات رئيس الجمهورية استنادا الى المادة 53 من الدستور. وهذه النقطة الاساس في كل ما يدور من ملابسات حول تشكيل الحكومة .
واعتبر انه لن تكون هناك حكومة تناقض الشراكة والميثاقية والعيش المشترك الحقيقي المبني على التوازن الوطني وحماية مرتكزاته.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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