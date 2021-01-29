رئاسة الجمهورية: الرئيس المكلف مصمم على التفرد بتشكيل الحكومة

اعتبر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية ان البيان الذي صدر اليوم عن المكتب الاعلامي للرئيس المكلف سعد الحريري احتوى على ردود مغلوطة ومعلومات في غير موقعها الحقيقي. واضاف : حرصا على عدم الدخول في سجال لا طائل منه، نكتفي بالاشارة الى ان الرئيس المكلف من خلال ما جاء في رده، مصمم على التفرد بتشكيل الحكومة رافضا الاخذ بملاحظات رئيس الجمهورية استنادا الى المادة 53 من الدستور. وهذه النقطة الاساس في كل ما يدور من ملابسات حول تشكيل الحكومة .

واعتبر انه لن تكون هناك حكومة تناقض الشراكة والميثاقية والعيش المشترك الحقيقي المبني على التوازن الوطني وحماية مرتكزاته.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام