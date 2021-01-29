الصحة العالمية: إجمالي عدد الإصابات بفيروس “كوفيد -19” في أفريقيا يتجاوز 3.5 مليون شخص

أفاد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الجمعة، بأن عدد المصابين بفيروس “كوفيد-19” في إفريقيا قد تجاوز 3.5 مليون شخص. وبحسب البيانات المتوفرة لدى هذه المنظمة، بلغ إجمالي عدد الإصابات في القارة الأفريقية 3 ملايين و516 ألفا و216 حالة، و توفي 88 ألفا و 972 شخصًا بفيروس “كوفيد-19” المؤكد، وتعافى ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص طوال فترة تفشي هذه الجائحة.

هذا وتم تسجيل معظم الإصابات بفيروس “كوفيد-19” في جمهورية جنوب إفريقيا (جنوب إفريقيا) – 1.4 مليون حالة ، وتوفي هناك 43.1 ألف شخص . يليها المغرب من حيث عدد الإصابات المؤكدة ، فقد تم هناك تسجيل قرابة 470 ألف إصابة ، وتوفي 8.2 ألف شخص.

يذكر أنه سبق وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 آذار/مارس عام 2020 ، تفشي عدوى فيروس “كوفيد-19” المستجد، وباء.

المصدر: سبوتنيك