المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية: ما نشهده عملية ممنهجة لتفكيك بنية القطاع الصحي في غزة

قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية إن “الممارسات “الإسرائيلية” في غزة تعرض حياة المرضى في المستشفيات للخطر”، مشيرًا إلى أن “وقف العمليات العسكرية ضد المستشفيات في قطاع غزة يكون بقرار سياسي”.

وأضاف: “ما نشهده عملية ممنهجة لتفكيك بنية القطاع الصحي في غزة”، مؤكّدًا أنّه “نبذل كل ما نستطيع لمساعدة الناس في قطاع غزة لكن لا بد من وقف القتال”.

ورأى المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أنّه “نحتاج لموافقات للقيام بعملنا لكن “الإسرائيليين” يرفضون ذلك دوما”، لافتًا إلى أنّه “يجب تجنيب المستشفيات أي عمل عسكري في كل الظروف”.

المصدر: مواقع اخبارية