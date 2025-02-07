الصحة العالمية: المَرافق والخدمات الصحية العاملة في غزة نادرة

أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة ريك بيبركورن، وجود عدّة مخاطر بشأن الأوضاع الصحية، نجمت عن 15 شهراً من الحرب الإسرائيلية على القطاع.

واشار بيبركورن أنّ المرافق والخدمات الصحية العاملة في غزة نادرة، مشيراً إلى أنّ “18 مستشفى من أصل 36” في القطاع “تعمل جزئياً”، وأن نحو ثلث مراكز الرعاية الصحية الأولية هناك “تعمل جزئياً أيضاً”.

وعلى صعيد المرضى، أعلن إجلاء 480 مريضاً فقط عن غزة، عبر معبر رفح، منذ أيار/مايو 2024، بينما يحتاج ما بين 12 و14 ألف مريض إلى الإجلاء عن القطاع.

وقبل أيام، أكّد المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، منير البرش، أنّ “المستلزمات الأساسية لتشغيل المستشفيات، كالوقود ومحطات الأوكسجين، لم تصل إلى شمالي القطاع”.

وشدّد البرش على الحاجة الملحّة إلى مستشفيات ميدانية، بعد توقف كثير من المستشفيات عن العمل في شمالي القطاع.

بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أنّ الاحتلال الإسرائيلي “يماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني، ويتهرب من التزاماته”.

المصدر: مواقع اخبارية