بوتين يؤكد ارتفاع التبادل التجاري بين روسيا وإفريقيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن “التبادل التجاري بين روسيا والقارة الإفريقية شهد نموا بنسبة 10% خلال العام الماضي 2024”.

وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال محادثات أجراها في الكرملين اليوم مع رئيس “غينيا بيساو” عمرو سيسوكو إمبالو، الذي وصل إلى روسيا في زيارة رسمية، وفي اللقاء بحث الرئيسان آفاق تطوير التعاون الثنائي في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.

وأشار بوتين الى انه “في العام الماضي، استمر التبادل التجاري بين روسيا والقارة الإفريقية في النمو، حيث سجل زيادة بنسبة 10%”، وقال إن “العلاقات بين روسيا وغينيا بيساو تتطور بنجاح على أساس الاحترام المتبادل والثقة المتزايدة”، ولفت إلى أن “العام الجاري يصادف مرور 52 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”.

وأكد بوتين أن “العديد من الشركات الروسية تظهر اهتماما متزايدا بالعمل في سوق غينيا بيساو”، ولفت إلى “زيادة الحصة المخصصة لمواطني غينيا بيساو للدراسة في روسيا خلال العام الحالي وخاصة في التخصصات العسكرية”.

من جهته، أعرب رئيس غينيا بيساو عن شكره لموسكو على زيادة الحصة المخصصة للعسكريين والشرطة والطلاب للدراسة في روسيا، وأكد أن “زيارته إلى روسيا تهدف إلى تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين”، ولفت إلى أن “الشعب الروسي يعتبر شقيقا لشعب غينيا بيساو”.

المصدر: روسيا اليوم