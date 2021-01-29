تلغرام يتيح للمستخدمين نقل محادثات واتساب إليه

يعمل تطبيق المحادثات الشهير “تلغرام” على تقديم ميزة جديدة لمستخدميه يمكنهم من خلالها نقل المحادثات من تطبيقات مثل “واتسآب” وغيره أخرى إليه.

تأتي تلك الميزة ضمن مجموعة تحديثات تتضمن إمكانية نقل المحادثات من واتساب وعدد من التطبيقات، ومسح سجلات الرسائل والمجموعات والمحادثات الخاصة، والمكالمات مع عدم القدرة على تعقبها، حسبما ذكر موقع “9to5mac” التقني.

وشمل التحديث تخصيص مستوى صوت لكل محادثة فردية، وظهور المحادثات الصوتية الفعالة أعلى زر المكالمات، إضافة إلى دعم صوتي محسّن، وإضافة خاصية الإبلاغ عن المجموعات والقنوات الخادعة.

وكان تلغرام قد سخر من تطبيق واتسآب، بعد فرض الأخير شروطا جديدة تتعلق بالخصوصية، بنشر مقطع فيديو لـ”رقصة الموت” الشهيرة.

ونشر تطبيق تلغرام على صفحته الخاصة في تويتر مقطعا مصورا للرقصة ووضع صورة لتطبيق “واتسآب” في إشارة إلى “موت” التطبيق بسبب الشروط التي يعمد إلى تطبيقها.

يذكر أن تطبيق واتسآب كان قد أعلن عن عدد من الشروط الجديدة التي تضمنت ملخصا لكيفية مشاركة المعلومات مع “فيسبوك”، وكيف يمكن استخدام أي معلومات مشتركة.

وتنص سياسة الخصوصية الجديدة على أنه “كجزء من عائلة شركات (فيسبوك)، يتلقى (واتسآب) معلومات من هذه المجموعة، ويشارك المعلومات معها”.

ممهلا في الوقت ذاته جميع عملائه بقبول الشروط الجديدة بحلول 8 فبراير/ شباط لتفادي تعطل حساباتهم.

المصدر: سبوتنيك