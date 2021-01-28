مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون طلب اجتماع مجلس الامن المركزي لدرس الأوضاع الأمنية

اعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان التالي:” توضيحا لما ذكرته محطة MTV مساء اليوم عن ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم يوافق على دعوة المجلس الأعلى للدفاع الى اجتماع للبحث في الأوضاع الأمنية الراهنة، أشار مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية الى ان الرئيس عون طلب انعقاد مجلس الامن المركزي لدرس الوضع الأمني في البلاد من خلال التقارير الميدانية التي تعدها القوى الأمنية المعنية، وفي ضوء ما تنتهي اليه هذه القوى من اقتراحات وإجراءات، يصار الى اجراء اللازم ويبنى على الشيء مقتضاه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام