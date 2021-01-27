الحشد الشعبي ينهي عملية “ثأر الشهداء” في صلاح الدين ويبدأ عملية أخرى في الأنبار

أنهت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الثلاثاء، عملية “ثأر الشهداء” التي اطلقتها في منطقة العيث والمناطق المجاورة لها شرق محافظة صلاح الدين بتحقيق نتائج أمنية مهمة.

وأعلن قائد قاطع شرق دجلة وكركوك بالحشد الشعبي حميد إبراهيم السهلاني أن عملية ثأر الشهداء التي انطلقت، اليوم، شاركت فيها عمليات كركوك وشرق دجلة للحشد الشعبي والألوية (22- 88 -9 – وفوج المهمات الخاصة ) مع قيادة عمليات صلاح الدين للجيش العراقي وبإسناد طيران الجيش لتفتيش وتطهير منطقة العيث والقرى المجاورة لها شرق صلاح الدين.

وأضاف، أن العملية اسفرت عن عثور قوات اللواء التاسع على خمس مضافات لفلول “داعش” الإرهابي، فيما عثرت قوات اللواء 88 بالحشد الشعبي على مضافة أخرى، مبينا أنه تم تفجير ثلاث عبوات ناسفة خلال العملية. وأوضح السهلاني أن العملية شهدت ايضا قيام طيران الجيش العراقي بتدمير عجلة وعدد من الكرفانات التابعة لفلول “داعش” الإرهابي، فضلا عن بيت يستخدم كطبابة للإرهابيين، لافتا إلى ان العملية اسفرت كذلك عن ضبط محطة تصفية مياه تابعة للارهابيين.

الحشد الشعبي والجيش ينفذان عملية امنية مشتركة في الانبار

وشرعت قوة مشتركة من فوج الرمادي السادس بالحشد الشعبي والجيش العراقي، بعملية أمنية في بحيرة الثرثار والمناطق المجاورة لها بمحافظة الانبار. وشملت العملية تفتيش المناطق المذكورة بشكل كامل وتدقيق قاعدة بيانات الأشخاص المتواجدين في تلك المناطق.

اللواء الأول بالحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لـ”داعش” في نفط خانة

هذا، وأحبطت قوات اللواء الأول بالحشد الشعبي مساء اليوم، محاولة تسلل لفلول “داعش” الإرهابي الى منطقة نفط خانة بمحافظة ديالى. وأوضحت مصادر الحشد الشعبي، أن مجموعة من عناصر “داعش” الإرهابي حاولت التعرض لاحدى نقاط الحشد الشعبي ومن ثم التسلل الى الشارع العام في المنطقة نفط حانة، قبل ان يقوم عناصر اللواء الأول بصد العناصر الإرهابية المهاجمة.

المصدر: موقع الحشد الشعبي