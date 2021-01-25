7 أطعمة على مرضى السكري الاهتمام بها

يرفض الكثير من الناس تناول الأطعمة ذات الطعم المر، رغم ما تملكه من فوائد صحية كبيرة خاصة لمرضى السكري.

وبحسب خبراء تساعد العديد من الأطعمة ذات الطعم المر تساعد في خفض نسبة الجلوكوز في الدم لدى مرضى السكري، ومنها:

• الجرجير

يساعد الجرجير على خفض مستويات الجلوكوز وتجنب ارتفاع مستوى السكر في الدم ومقاومة الأنسولين، وفقا لموقع “Blood Sky”.

• قشر الرمان

يعتبر قشر الرمان الجزء الأكثر فائدة في الثمرة، رغم مرارته الشديدة، حيث يحتوي على عناصر غذائية ذات فائدة عالية تساعد في تقليل مستويات الجلوكوز بالدم لدى مرضى السكري.

• بذور الحلبة

أظهرت دراسة أنه عند إعطاء بذور الحلبة بمفردها أو مع بعض الأدوية المضادة للسكري، مثل الميتفورمين، فإنها يمكن أن تخفض مستويات الجلوكوز والكوليسترول إلى حد كبير.

• التوت البري

كشفت دراسة، أنه عند إضافة التوت البري إلى وجبة غنية بالدهون يمكن أن يساعد في إدارة ارتفاع الجلوكوز بعد تناول الوجبات، ويمكن استخدامه كغذاء أساسي لإدارة مستويات السكر لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

• الشبت

أثبتت دراسة أن تناول بذور وأوراق الشبت يمكن أن يساعد فى خفض مستويات الجلوكوز والكولسترول لدى مرضى السكري، نظرا لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

• زيت الزيتون

يحتوى على مواد كيميائية نباتية لها خصائص صحية وطعم لاذع، حيث إن الأطعمة التي يتم تجهيزها بهذا الزيت تقلل من ارتفاع نسبة الجلوكوز بالدم.

• الشاي الأخضر

تشير إحدى الدراسات إلى أن الكاتيكين الموجود في الشاي الأخضر يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تلعب دورا كبيرا في خفض مستويات السكر بالدم لدى مرضى السكري.

المصدر: سبوتنيك