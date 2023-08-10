يرتبط الكولسترول الضارّ بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويمكن للتغذية أن تقلل أو تزيد من مخاطر الإصابة. تحذر طبيبة قلب أميركية من 4 أطعمة غالباً ما تُسبب ارتفاعاً في مستويات الكولسترول في الدم.

يعد الكولسترول مادة دهنية أساسية لعمل الجسم بشكل سليم، لذلك من المهم أن نحافظ على الكولسترول الجيد للتمتع بصحة جيدة، مقابل تقليل مستويات الكولسترول الضارّ، وفق ما نشر موقع Topsante.

يجب ألّا يتخطى مستوى الكولسترول الضارّ 1.6 غرام/ليتر بالدم، في حين يجب أن يكون مستوى الكولسترول الجيد أعلى من 0.35 غرام/ ليتر بالدم. أما الكولسترول العام فيجب أن يكون دون 2 غرامين/ ليتر.

نتحدث عن فرط الكولسترول في الدم عندما يراكم الشخص الكولسترول الضار بشكل كبير. وهذه العملية مسؤولة جزئياً عن التسبب بتصلب الشرايين، ويعود هذا المرض إلى تكوّن لويحات من الدهون (مادة دهنية) في الدم. وعليه، سيؤدي الأمر إلى تضييق الشرايين وانسدادها.

وبات معروفاً أن الأطعمة المصنعة والغنية بالدهون والأطعمة المقلية ترفع من مستويات الكولسترول الضار.

تُشارك الاختصاصية في أمراض القلب الدكتورة إليزابيت كلوداس الأطعمة المسببة للكولسترول عند المرضى، تقول “أحاول دائماً اللجوء إلى التغذية كعلاج”.

اللحوم الحمراء

هي أحد المسببات الرئيسية للكولسترول الضار في الدم، إذ تؤدي اللحوم المصنعة والغنية بالدهون إلى تصلب الشرايين.

وصنفت منظمة الصحة العالمية اللحوم المصنعة مثل الهوت دوغ ولحم الخنزير والنقانق وغيرها على أنها مسرطنة. وتضيف كلوداس: “تحتوي اللحوم المصنعة على الصوديوم والدهون المشبعة”.

الأطعمة المقلية

ترى كلوداس أن “الأطعمة المقلية تزيد من السعرات الحرارية لأن الدهون المشبعة أو المتحولة والكولسترول يتم امتصاصها من الطعام أثناء العملية. وأكثر الأطعمة استهلاكاً هي الأسماك، البطاطا المقلية، الدجاج وأعواد الجبن. لذلك يجب استهلاك هذه الأطعمة من وقت إلى آخر من دون الإفراط بها، أما اذا كنت تعاني من الكولسترول الضار، عليك تجنبها بكل تأكيد”.

المعجنات

تحتوي على سعرات حرارية عالية وقليلة بالعناصر الغذائية، كما تحتوي على كمية كبيرة من المواد الدهنية خصوصاً الدهون المشبعة كالزبدة بالإضافة إلى السكر. وجميع هذه المواد مسؤولة عن ارتفاع الكولسترول الضارّ بالدم.

الحلويات والكعك

تحتوي الحلويات على أنواعها بسعرات حرارية عالية، فهي غنية بالسكر والمواد الدهنية في الوقت نفسه. لذلك تنصح كلوداس بتحضير الحلويات في المنزل بهدف التحكم بكمية ونوع الدهون والسكر المستخدم.

كيف تقلل من مستويات الكولسترول الضار؟

توضح كلوداس أنه في حال كنت تعاني من الكولسترول الضار ننصحك بالتركيز على الفواكه والخضروات، الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 (الأسماك الدهنية – الأفوكادو- الزيوت النباتية). هذه الأطعمة تُعرف بقدرتها على تخفيض الكولسترول الضار والحفاظ عليه.

كذلك، اظهرت الدراسات العلمية فوائد حمض اللينوليك لمحاربة الكولسترول السيئ. على سبيل المثال، من المعروف أن الأفوكادو يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب من خلال خفض مستويات الكوليسترول الضار. وفق دراسة أميركية، إن تناول الأفوكادو يومياً يقلل من مستويات الكولسترول الضار بنسبة 10 في المئة. كما أن 100 غرام من الأفوكادو يوفر حوالى 8 غرامات من حمض الأوليك، وهو حمض دهني من عائلة الأوميغا 9 الذي يعزز الكولسترول الجيد.

إلى جانب الأفوكادو، يعتبر زيت الزيتون مفيداً لتقليل مستويات الكولسترول الضار بفضل غناه بحمض الأوليك.*

المصدر: مواقع