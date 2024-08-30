الألومنيوم في الأطعمة: هل يشكل خطرًا على صحتنا؟

في عالم يتزايد فيه الاهتمام بالصحة والتغذية، غالبًا ما نسمع عن الألومنيوم كمادة موجودة في الكثير من المنتجات، من أدوات المطبخ إلى عبوات الطعام. ولكن هل يشكل الألومنيوم خطرًا على صحتنا؟ في هذا المقال، نلقي نظرة على تأثير الألومنيوم في الأطعمة وكيفية تأثيره على صحتنا مع الدكتورة فرح الخياط من برنامج “بيوتيك” على قناة السومرية.

ما هو الألومنيوم؟

الألومنيوم هو عنصر كيميائي يستخدم على نطاق واسع في الصناعة، بما في ذلك تصنيع الأواني والمعدات المنزلية وعبوات الطعام. نظرًا لخصائصه مثل الخفة والمرونة، يُستخدم الألومنيوم في الكثير من المنتجات الاستهلاكية، بما في ذلك الورق الألومنيوم والأوعية والمعلبات.

الألومنيوم والأطعمة: مصادر التعرض

تتعدد طرق تعرضنا للألومنيوم من خلال الأطعمة، وتشمل:

أواني الطهي: يمكن أن يتسرب الألومنيوم من الأواني إلى الطعام أثناء الطهي، خصوصًا عند الطهي على درجات حرارة عالية أو عند طهي الأطعمة الحمضية مثل الطماطم.

عبوات الطعام: تُستخدم عبوات الألومنيوم لحفظ الأطعمة والمشروبات، ويمكن أن ينتقل الألومنيوم إلى الطعام عند تفاعل المواد الحافظة أو المشروبات مع العبوة.

المكملات الغذائية: تحتوي بعض المكملات الغذائية على مركبات الألومنيوم كمكونات، مما قد يزيد من تعرضنا لهذا العنصر.

تأثير الألومنيوم على الصحة

أبحاث متعددة أجريت لفهم تأثير الألومنيوم على الصحة، وقد خلصت إلى بعض النقاط الرئيسية:

السمية العصبية: هناك بعض القلق حول تأثير الألومنيوم على الجهاز العصبي. الدراسات أظهرت أن التعرض المفرط للألومنيوم قد يرتبط باضطرابات عصبية مثل مرض الزهايمر، ولكن الأدلة ليست قاطعة.

تأثيرات على الكلى: الألومنيوم يمكن أن يؤثر سلبًا على وظيفة الكلى، خاصة في الأفراد الذين يعانون من مشاكل كلوية موجودة مسبقًا. قد يؤدي تراكم الألومنيوم في الجسم إلى مضاعفات صحية.

الأبحاث والاحتياطات: على الرغم من أن الأبحاث حول تأثير الألومنيوم ما زالت قيد الدراسة، توصي بعض الهيئات الصحية بتقليل التعرض للألومنيوم عند الإمكان، خاصة في حالات الأطفال والحوامل والأشخاص ذوي الحالات الصحية الخاصة.

نصائح لتقليل التعرض للألومنيوم

إذا كنت قلقًا بشأن التعرض للألومنيوم من الأطعمة، يمكنك اتباع بعض النصائح البسيطة لتقليل المخاطر:

استخدم أواني طهي غير لاصقة: استبدل أواني الطهي المصنوعة من الألومنيوم بأخرى مصنوعة من المواد غير التفاعلية مثل الفولاذ المقاوم للصدأ أو الزجاج.

تجنب استخدام ورق الألومنيوم في الطهي: بدلاً من ذلك، استخدم ورق الشمع أو الأغطية غير المعدنية لطهي الطعام في الفرن.

اختيار عبوات طعام خالية من الألومنيوم: ابحث عن المنتجات التي لا تستخدم الألومنيوم في عبواتها، أو استخدم خيارات تخزين أخرى مثل الحاويات الزجاجية.

الاعتدال في المكملات: راجع مكونات المكملات الغذائية الخاصة بك وتجنب تلك التي تحتوي على الألومنيوم إذا كنت قلقًا بشأن تعرضك له.

المصدر: السومرية نيوز