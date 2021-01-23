رئيس مجلس النواب التونسي يدين التفجيرين الارهابيين اللذين استهدفا العاصمة العراقية بغداد

أدان رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، راشد الغنوشي، امس الجمعة، التفجيرين الارهابيين اللذين استهدفا سوقاً شعبية وسط العاصمة العراقية بغداد واسفرا عن وقوع مئات الشهداء والجرحى.

جاء ذلك خلال استقبال الغنوشي للسفير العراقي لدى تونس، ماجد اللجماوي، الذي سلّمه في بداية اللقاء دعوة رسمية لزيارة العراق، وقد قبل الغنوشي هذه الدعوة على ان يتم تحديد موعدها لاحقا.

وقدّم الغنوشي التعازي والمواساة الى الشعب العراقي على اثر العملية الإرهابية الجبانة التي وقعت في احدى الأسواق الشعبية، وتسبّبت في مقتل العشرات من الأبرياء الذين لم لكن لهم من ذنب سوى انهم تواجدوا في مكان جعل للعمل والاسترزاق في امن وسلام.

ومن جهة أخرى، دعا الغنوشي الى بذل مزيد من الجهد لتكثيف حركة التبادل التجاري، ودعم التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، واستغلال الفرص الهامة المتاحة اليوم للنهوض بمستوى هذا التعاون وتنويعه ودعوة المستثمرين العراقيين الى تكثيف الاستثمار في تونس.

من جانبه، أكّد سفير العراق لدى تونس، على الإرادة التي تحدو السلط العراقية لرفع مستوى التعاون الثنائي ، مشيرا الى عائق غياب الخطوط الجوية والبحرية المباشرة بين البلدين، وهو العائق الذي يعمل البلدان على تذليله.

وشدد السفير في ختام اللقاء على دعم الحكومة العراقية للتجربة الديمقراطية في تونس.

المصدر: وكالة يونيوز