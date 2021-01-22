الشيخ قبلان: التفجير الإرهابي في بغداد إجرام موصوف وعلى العراقيين التمسك بوحدتهم

أكد رئيس “المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى” في لبنان الشيخ عبد الامير قبلان ان “التفجير المزدوج الذي استهدف المدنيين في العراق اجرام موصوف بحق كل العراقيين”.

وقال الشيخ قبلان الجمعة إن “هذا التفجير نفذته عصابات إرهابية تكفيرية تتقن صناعة الموت وتتحرك بتوجيهات صهيونية خدمة للمخططات الإستعمارية التي تريد اغراق المنطقة في اتون الاضطرابات والفوضى وتكريس الاحتلال الأميركي للعراق وسوريا ليمعن في محاصرته لمحور المقاومة الذي تشكل الجمهورية الإسلامية الإيرانية راس حربته”.

ودعا الشيخ قبلان “العراقيين للتمسك بوحدتهم وثوابتهم الوطنية في طرد الاحتلال الأميركي واجتثاث العصابات التكفيرية وعدم السماح بإيجاد بيئة حاضنة لها، لا سيما وان العراق سجل انتصارا كبيرا بدحره الإرهاب التكفيري عن أرضه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام