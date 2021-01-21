بوتين: لوضع الاقتصاد الروسي على مسار التنمية المستدامة

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أهمية وضع الاقتصاد الروسي على مسار التنمية المستدامة، وليس فقط إعادة مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى مستواها قبل أزمة كورونا.

وقال بوتين، خلال اجتماع حكومي بشأن القضايا الاقتصادية الخميس “من المهم ليس فقط إعادة مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية إلى المستوى ما قبل الأزمة جائحة كورونا ولكن كذلك الدخول في مسار التنمية المستدامة”.

وأشار بوتين إلى أن “هذا الهدف ينطبق على المجال الاجتماعي والديموغرافيا والبيئة وغيرها من المجالات المهمة، وليس فقط على الاقتصاد الوطني”، ولفت الى أن “عددا من مؤشرات الاقتصاد الكلي في روسيا عادت في نهاية العام الماضي إلى مستوياتها قبل جائحة كورونا”.

المصدر: روسيا اليوم