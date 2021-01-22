رابطة الثانوي نفت خبر الاضراب المفتوح

نفت رابطة اساتذة التعليم الثانوي في لبنان خبر الإضراب المفتوح، واشارت في بيان الى ان “بعض المنصات الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي تتداول خبرا كاذبا، مفاده بأن رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان قد اتخذت قرارا بالإضراب المفتوح، لذلك يهم الهيئة الإدارية للرابطة ان تنفي صحة هذا الخبر جملة وتفصيلا، وتؤكد أنه خبرا مفبركا، يقع في خانة التلاعب بالاساتذة والطلاب على السواء، وكأنه كان ينقصهم مثل هذه الإشاعات لتزعزع ما تبقى من أسس العملية التربوية”.

وشددت على أن “أي قرار نتخذه، فإنما يصدر عن أمانة الشؤون الإعلامية ممهورا بشعار الهيئة الإدارية للرابطة، على صفحة الموقع الرسمي لرابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان حصرا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام