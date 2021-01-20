وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: اتفقنا منذ البداية بشأن الصواريخ والقضايا الإقليمية على أنها لم ولن تكون من مواضيع الاتفاق النووي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2021 - 12:26

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: اتفقنا منذ البداية بشأن الصواريخ والقضايا الإقليمية على أنها لم ولن تكون من مواضيع الاتفاق النووي

منذ 11 mins 20 January، 2021
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