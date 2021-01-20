اعتقال جندي أمريكي بتهمة التخطيط لتفجير النصب التذكاري لهجمات 11 سبتمبر في نيويورك – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 20 2021 - 01:18

اعتقال جندي أمريكي بتهمة التخطيط لتفجير النصب التذكاري لهجمات 11 سبتمبر في نيويورك

منذ 1 ساعة 20 January، 2021
6007338a4c59b769f345bc6c
أخبار دولية - الولايات المتحدة

اعتقلت السلطات الأمريكية جنديا في ولاية جورجيا بتهمة التخطيط لتفجير النصب التذكاري لقتلى هجمات الـ11 من أيلول/سبتمبر في نيويورك ومهاجمة جنود أمريكيين في الشرق الأوسط.

وقال نيكولاس بياسي المتحدث باسم المدعين الفيدراليين في مانهاتن، إن “كول جيمس بريدجز من مدينة ستو بولاية أوهايو محتجز بتهمة محاولة تقديم الدعم المادي لتنظيم داعش ومهاجمة جنود أمريكيين في منطقة الشرق الأوسط”.

ولفت إلى أن “الجندي البالغ من العمر 20 عاما والمعروف بكول غونزاليس كان ضمن فرقة المشاة الثالثة خارج فورت ستيوارت في جورجيا، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة فيدرالية في جورجيا يوم الخميس”.

المصدر: أسوشيتد برس

التعليقات

ذات صلة