مستوطنون يقتلعون أكثر من 100 شتلة زيتون جنوب الخليل

اقتلع مستوطنون، اليوم الثلاثاء، أكثر من 100 شتلة زيتون في منطقة شعب البطم، بالقرب من مستوطنة “افيجال”، الجاثمة على أراضي الفلسطينيين شرق يطا جنوب الخليل.

ونقلت وكالة “فلسطين اليوم” عن منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، قوله: إن”عددا من المستوطنين اقتلعوا أكثر من 100 شتلة زيتون في المنطقة المذكورة، تعود للمواطن اسحاق محمود الجبارين”.

يذكر ان اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وقوات العدو على سكان شرق يطا، وممتلكاتهم، لدفعهم عن الرحيل عن أراضيهم لصالح الاستيطان.

المصدر: مواقع