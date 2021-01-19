مستوطنون يقتلعون أكثر من 100 شتلة زيتون جنوب الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2021 - 15:12

مستوطنون يقتلعون أكثر من 100 شتلة زيتون جنوب الخليل

منذ 34 mins 19 January، 2021
قطع زيتون فلسطين
عربي وإقليمي - فلسطين

اقتلع مستوطنون، اليوم الثلاثاء، أكثر من 100 شتلة زيتون في منطقة شعب البطم، بالقرب من مستوطنة “افيجال”، الجاثمة على أراضي الفلسطينيين شرق يطا جنوب الخليل.
ونقلت وكالة “فلسطين اليوم” عن منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، قوله: إن”عددا من المستوطنين اقتلعوا أكثر من 100 شتلة زيتون في المنطقة المذكورة، تعود للمواطن اسحاق محمود الجبارين”.
يذكر ان اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وقوات العدو على سكان شرق يطا، وممتلكاتهم، لدفعهم عن الرحيل عن أراضيهم لصالح الاستيطان.

المصدر: مواقع

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