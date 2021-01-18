إعلام العدو: “إسرائيل” تشترط إغلاق مكتب حماس في إسطنبول لإعادة العلاقات بين تل أبيب وأنقرة

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” التابعة لكيان العدو الاسرائيلي، إن “”إسرائيل” وضعت شروطا لإعادة العلاقات الكاملة بين تل أبيب وأنقرة، من بينها إغلاق مكتب حركة حماس الفلسطينية في إسطنبول”. وأوضحت الصحيفة العبرية، أن “إسرائيل وضعت العديد من الشروط أمام تركيا لإعادة العلاقات بين البلدين، جاء أبرزها، هو تعهد أنقرة بإغلاق مكتب حماس في إسطنبول، ووقف أنشطة الأسرى الفلسطينيين المحررين المرتبطين بذراعها العسكري (كتائب عز الدين القسام) قبل عودة العلاقات بين البلدين”.

كما تابعت الصحيفة أن “عودة العلاقات الدبلوماسية وعودة السفير الإسرائيلي إلى أنقرة، مشروط بوقف نشاطات حماس في إسطنبول، الذي يعمل على تجنيد فلسطينيين لتنفيذ عمليات مسلحة، وتمويل الأنشطة العسكرية وتحويل الأموال إلى البنية التحتية العسكرية لحماس في الضفة”، بحسب زعم الصحيفة.

وأعلنت وزارة خارجية العدو الإسرائيلي، عن تعيين الدبلوماسية إيريت ليليان، التي كانت سفيرة الكيان المحتل لدى بلغاريا، كرئيسة للسفارة في أنقرة. وفي السياق، قالت “يديعوت أحرونوت” “تعيين ليليان لهذا المنصب في سفارة “إسرائيل” بأنقرة، كرسالة حسن نية من جانب “إسرائيل” لزيادة الاتصالات الدبلوماسية مع تركيا، وفحص ما إذا كان من الممكن فتح صفحة جديدة في العلاقات”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي، أن “أردوغان سيكون سعيدا جدا بعودة سفيرنا إلى أنقرة، لكن ما يهمنا هو نشاط حماس في تركيا”، بحسب المصدر.

وذكرت موقع “أكسيوس” الأميركي، مطلع كانون الثاني/ يناير الجاري، أن “الحكومة الإسرائيلية قررت البدء باتصالات غير رسمية مع تركيا من أجل تحديد ما إذا كانت نوايا أردوغان صادقة بشأن تحسين العلاقات بين البلدين”، على حد تعبير الموقع.

المصدر: سبوتنيك