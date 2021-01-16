اتحاد بلديات جبل عامل: للتعاون مع البلديات لتأمين أجهزة أوكسجين لإسعاف المصابين

أكدت خلية إدارة الأزمات في اتحاد بلديات جبل عامل جنوب لبنان السبت على “العمل بالتعاون مع البلديات لتأمين أجهزة قياس نسبة الأوكسجين بالدم وقوارير أوكسجين لإسعاف المصابين”.

ولفتت الخلية الى “اهمية التعاقد مع طبيب على مستوى الاتحاد، مهمته متابعة المصابين وتأمين أماكن الاستشفاء وزيادة القدرات الاستيعابية لجميع مستشفيات المنطقة من أسرة العناية الفائقة لمرضى كورونا”.

وأوصت الخلية “البلديات بالتواصل مع القوى الأمنية لإجراء دوريات مع الشرطة البلدية لمراقبة الإجراءات وضبطها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام