إنماء ما بعد الحرب.. اتحاد بلديات جبل عامل – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2022 - 14:48

إنماء ما بعد الحرب.. اتحاد بلديات جبل عامل

منذ 24 mins 21 July، 2022
اقتصاد - صفحات منوعة - لبنان
زينب حمود

 

إنماء الجنوب ما بعد حرب تموز.. اتحاد بلديات جبل عامل نموذجا.

غرافيك: علي كجك

المصدر: قناة المنار

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