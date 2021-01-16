المتحدثة باسم الخارجية الروسية: ايران رائدة في مكافحة الارهاب

نفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مزاعم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول علاقة ايران مع تنظيم القاعدة الارهابي، قائلة إن “هناك وثائق تثبت ان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي ضحية الارهاب، وهي رائدة في مكافحة الجماعات الارهابية بشكل جاد”.

وفي حوار خاص مع “وكالة ارنا”، أكدت زاخاروفا السبت أن “المسوولين الامريكان يلتزمون الصمت تجاه تصدي ايران الجادة والفاعلة للإرهابيين مؤكدة ان سلوكهم هذا يدل على مساعيهم الرامية الى تشوية سمعة ايران في مجال مكافحة الارهاب “.

وفي جانب آخر من الحوار، تطرقت زاخاروفا الى آفاق العلاقات بين ايران وروسيا عام 2021، مضيفة أن “العلاقات بين البلدين ماضية في التطور المستمر في مختلف المجالات على اساس الاحترام المتبادل وأنها مستمدة من ارادة الجانبين لتعزيز التعاون الثنائي”.

وأضافت أن “روسيا عاقدة العزم على مواصلة التعاون مع ايران في اعلى المستويات على الصعيدين الدولي والاقليمي”. وختمت بالقول “نحن مستعدون لتمتين العلاقات الاقتصادية والتجارية وتفعيل التعاون مع ايران من خلال توظيف الامكانيات المتوفرة لدى البلدين”.

المصدر: ارنا