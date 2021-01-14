المملكة المتحدة تعطي الضوء الأخضر لنشر خدمة الإنترنت الفضائي من Starlink

منحت المملكة المتحدة الضوء الأخضر لنشر خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink التابعة لشركة سبايس اكس ، وبدأ المستخدمون في البلاد بالفعل في تلقي مجموعة أدواتهم للنسخة التجريبية العامة للشركة.

وبدأت الشركة في طرح إصدار تجريبي محدود الشهر الماضي بعد أن منحتها Ofcom ترخيصًا في نوفمبر (تشرين الثاني). وستتنافس بذلك مع مزودي خدمات أخرى مثل OneWeb.

وقال محللو الاتصالات إن المنافسة يمكن أن تساعد في خفض سعر هذه الخدمة عبر الأقمار الصناعية للمستهلكين.

ويخطط إيلون ماسك، صاحب شركة starlink لتقديم إنترنت واسع النطاق في جميع أنحاء العالم ، باستخدام 42000 قمر صناعي.

وقد أطلقت شركته Space X أكثر من 800 قمراً صناعياً في المدار بالفعل وتأمل في أن يكون لديها 12000 في السماء بحلول عام 2026.

خدمة إنترنت ستصل إلى المناطق النائية

وبدأت Starlink في اختبار أطباق الأقمار الصناعية الصغيرة الخاصة بها، والتي يطلق عليها Dishy McFlatFace ، في أمريكا الشمالية وكندا.

سيدفع المستهلكون في المملكة المتحدة 439 جنيهًا إسترلينيًا مقابل المعدات و 84 جنيهًا إسترلينيًا للاشتراك الشهري.

وقال ريتشارد تانج ، مؤسس شركة Zen Internet ، إن الخدمة يمكن أن تفيد أيضًا أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية من المملكة المتحدة.

المصدر: بي بي سي