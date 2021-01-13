مجلس النواب الأمريكي يبدأ التصويت على لائحة اتهام ترمب تمهيدا لتمرير إجراءات العزل لمجلس الشيوخ لمحاكمته – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2021 - 23:46
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مجلس النواب الأمريكي يبدأ التصويت على لائحة اتهام ترمب تمهيدا لتمرير إجراءات العزل لمجلس الشيوخ لمحاكمته
منذ 42 mins
13 January، 2021
مجلس النواب الأمريكي
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