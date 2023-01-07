الجمهوري كيفن مكارثي رئيساً لمجلس النواب الأمريكي بعد 15 جولة تصويت

انتخب الجمهوري كيفن مكارثي، رئيساً لمجلس النواب الأمريكي ليل الجمعة/ السبت، ما ينهي آلية شهدت حتى نهايتها توترات وانقسامات شديدة في صفوف الحزب الجمهوري. وحصل مكارثي على الأصوات اللازمة لانتخابه رئيساً جديداً لمجلس النواب الأمريكي، بعد 15 جولة تصويت.

وبحسب نتائج التصويت حصل مكارثي على 216 صوتاً، وحصل منافسه الديمقراطي، حكيم جيفريز، على دعم 211 من أعضاء مجلس النواب، فيما اختار 6 أعضاء عدم الإدلاء بأصواتهم لأي شخص.

ومكارثي هو سياسي أمريكي من الحزب الجمهوري ولد في 26 كانون الثاني 1965 بمدينة بيكرسفيلد في كاليفورنيا.

أكمل دراسة إدارة الأعمال في جامعة كاليفورنيا الولائية، وأنتخب لأول مرة كنائب في مجلس النواب الأمريكي عام 2007، وفي سنة 2019 أصبح زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب.

ترأس مكارثي سابقا منظمة الجمهوريين الشباب في كاليفورنيا والاتحاد الوطني للجمهوريين الشباب.

وأوفد ممثلا في جمعية ولاية كاليفورنيا من عام 2002 إلى عام 2006، وخلال العامين الأخيرين عمل بصفته زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب.

بايدن يدعو مكارثي إلى حكم مسؤول

من جهته، هنّأ الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت، الجمهوري مكارثي، داعياً اياه إلى “الحكم بشكل مسؤول ولصالح الأمريكيين”. وقال الرئيس بايدن في بيان “أنا مستعدّ للعمل مع الجمهوريين عندما يكون ذلك ممكناً، والناخبون أشاروا بشكل واضح إلى أنهم ينتظرون من الجمهوريين أن يكونوا مستعدّين للعمل معي”.

المصدر: روسيا اليوم