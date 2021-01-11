ائتلاف 14 فبراير: العقوبات الأمريكيّة على الفياض اعتداء على سيادة العراق وأمنه القومي

دان المجلس السياسيّ المجلس السياسي في ائتلاف 14 فبراير العقوبات الأمريكية بحق رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وأعرب المجلس في بيان عن “استنكاره وإدانته الشديدة لفرض إدارة المهزوم والفاشل دونالد ترامب عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبيّ المجاهد فالح الفياض في خطوة أقلّ ما يقال عنها إنّها جبانة وانتقاميّة”.

واعتبر أن “عقوبات خزانة الحرب الأمريكيّة على المجاهد الفياض اعتداء على سيادة العراق وأمنه القوميّ”.

وقال المجلس إن “الإدارة الأمريكيّة الحاليّة الوقحة تعلم أنّ الأستاذ المجاهد فالح الفياض هو واحد من بين القيادات العراقيّة الوطنيّة التي حمت الشعب العراقيّ من الإرهاب الأمريكيّ والتكفيريّ المتمثّل في داعش وأخواتها”.

وأكد أن “الخطوة الأمريكيّة الجبانة لا تعبّر سوى عن السقوط المدويّ لترامب وحزبه الجمهوريّ وحلفائهما المهزومين معهم في المنطقة”.

وجدد المجلس السياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير “تضامنه مع المناضل الأخ فالح الفياض، مؤكدا “وقوفه مع أبناء عمومتنا في العراق قلبًا وقالبًا”.

المصدر: بريد الموقع