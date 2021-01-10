أفغانستان تحقق في سقوط ضحايا مدنيين بغارة استهدفت طالبان

أعلنت الحكومة الأفغانية أنها تحقق في معلومات عن سقوط ضحايا مدنيين، جراء غارة جوية شنتها القوات الجوية الأفغانية على إقليم نيمروز الجنوبي.

وقال مسؤول حكومي محلي لـ”رويترز”، إن “القوات الجوية الأفغانية استهدفت منزلا مساء أمس السبت، بعد الاشتباه في وجود مقاتلين من طالبان داخله”، مشيرا إلى أن “جميع القتلى، وعددهم 14، من عائلة واحدة”.

وعلقت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان الأحد على الحادثة قائلة: “أسفرت غارة جوية في منطقة خشرود عن خسائر فادحة في صفوف طالبان، ولا تزال التحقيقات جارية في مزاعم مقتل مدنيين”.

وقال سكان لـ”رويترز” عبر الهاتف إن أشخاصا من المنطقة التي وقعت فيها الغارة نقلوا الجثث إلى عاصمة الإقليم لإثبات أن القتلى ليسوا من مسلحي “طالبان”.

كما نفى المتحدث باسم طالبان قاري محمد يوسف أحمدي أن يكون القتلى من مقاتلي الحركة، قائلا “إنهم مدنيون وجميعهم أفراد من عائلة واحدة وبينهم نساء وأطفال”.

المصدر: وكالة رويترز