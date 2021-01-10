حفريات للعدو الاسرائيلي بساحة البراق المحاذية للمسجد الاقصى

شرعت قوات العدو الإسرائيلي الأحد بتنفيذ أعمال حفر داخل ساحة البراق قرب باب المغاربة من الجهة الغربية لسور المسجد الأقصى المبارك.

وقالت “دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك” إن “قوات العدو استخدمت جرافة وحفار كبير وآلات ضخمة خلال الشروع بأعمال الحفر”.

وأكدت الدائرة “أنها تقوم برصد ومتابعة دقيقة للحفريات الإسرائيلية في ساحة البراق”، وأعربت عن “قلقها الشديد وسط رصدها لاهتزازات كبيرة ضمن مشروع استكمال تهويد ساحة البراق وجنوب غرب المسجد الأقصى المبارك”.

وحذرت الدائرة من “الاستمرار في هذه المشاريع التي ترفضها الأوقاف جملة وتفصيلا، لأنها تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومع قرارات اليونسكو الصادرة بهذا الخصوص”.

المصدر: فلسطين اليوم