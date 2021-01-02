مستشار الرئيس عون: “فايزر” طلبت رفع المسؤولية عنها بحال ظهور مضاعفات للقاحها

قال “مستشار الرئيس اللبناني ميشال عون للشؤون الصحية” وليد خوري إن شركة “فايزر” طلبت رفع المسؤولية عنها في حال تعرض أي شخص لأي مضاعفات خطيرة عقب تلقيه اللقاح الذي تنتجه الشركة لوباء كورونا.

وأوضح خوري السبت ان “الدولة اللبنانية قد استقرت على لقاح فايزر الأمريكي”، وشدد على انه “لا إشكالية بالعقد مع فايزر من الناحية القانونية، لكن فايزر تطلب حماية لها هو رفع المسؤولية عنها في حال تعرض أي شخص لأية أعراض خطرة”.

وأكد خوري أن “اللقاح سيصل إلى لبنان خلال أول أسبوع من شهر فبراير/شباط المقبل”، وشدد على “ضرورة تقوية القطاع الطبي والاستشفائي، والجهاز التمريضي”، وقال “هذا القطاع لديه إصابات كبيرة بالفيروس، وهذا الأمر ينعكس على الواقع الصحي في البلاد”.

المصدر: روسيا اليوم