الصحة اللبنانية دعت للتقدم لمناقصة شراء معدات وتجهيزات طبية متخصصة للمستشفيات الحكومية

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان في بيان لها الاربعاء عن “فتح باب التقدم لمناقصة عامة لشراء مجموعة متكاملة من المعدات والتجهيزات الطبية المتخصصة لتجهيز وحدات العناية المركزة للأطفال (PICU) ووحدات العناية المركزة لحديثي الولادة (NICU) وأجهزة التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET Scan) وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) في عدد من المستشفيات الحكومية في مختلف المناطق اللبنانية”.

ولفت البيان الى ان “هذه المناقصة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز قدرات المستشفيات الحكومية لتلبية الاحتياجات الطبية المتزايدة، وذلك بتمويل من قرض البنك الدولي”، ودعا “جميع الشركات والمؤسسات المتخصصة وذات الخبرة في توريد وتركيب وصيانة هذه الأنواع من المعدات والتجهيزات الطبية إلى الاطلاع على تفاصيل المناقصة وشروطها والمواصفات الفنية المطلوبة وتقديم عروضهم وفقاً للأصول والإجراءات المحددة.

وأشار البيان الى انه “يمكن للمهتمين الحصول على وثائق المناقصة إلكترونياً على الموقع الرسمي لوزارة الصحة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام