الصحة اللبنانية: جريحان بالغارة الاسرائيلية على بلدة بيت ليف – موقع قناة المنار – لبنان
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April 6 2025 - 18:10

الصحة اللبنانية: جريحان بالغارة الاسرائيلية على بلدة بيت ليف

منذ 2 ساعة 6 April، 2025
وزارة الصحة اللبنانية
لبنان

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان في بيان له يوم الاحد أن “الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي بمسيرة على حفارة في بلدة بيت ليف(جنوب لبنان) أدت إلى إصابة شخصين بجروح”.

ويواصل العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية ولاتفاق وقف إطلاق النار وللقرار الدولي 1701.

والخروقات التي يرتكبها العدو توضع برسم المجتمع الدولي والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، التي لا تحرك ساكنا امام كل هذه الاعتداءات الصهيونية التي تتطال العديد من المناطق اللبنانية في الجنوب والبقاع وصولا الى الضاحية الجنوبية لبيروت.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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