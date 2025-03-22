الصحة اللبنانية: 7 شهداء و40 جريحا حصيلة غارات العدو الاسرائيلي

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان مساء يوم السبت أن سلسلة الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي على عدد من المناطق اللبنانية أدت إلى سقوط سبعة شهداء وإصابة اربعين بجروح.

وقال البيان إن الحصيلة التفصيلية للحصيلة جاءت كالتالي:

– بلدة تولين جنوب لبنان: خمسة شهداء من بينهم طفلة وأحد عشر جريحا من بينهم طفلان

-مدينة صور(جنوب): شهيد واحد عشر جرحى من بينهم طفل

-بلدة القليلة(جنوب): شهيد وخمسة جرحى من بينهم طفلان

– بلدة كفركلا(جنوب): جريحان

– بلدة يحمر الشقيف(جنوب): جريح

– بلدة حوش السيد علي في البقاع: ستة جرحى

-بلدة سرعين في البقاع: أربعة جرحى

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام