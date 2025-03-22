الصحة اللبنانية: 7 شهداء و40 جريحا حصيلة غارات العدو الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2025 - 23:50

الصحة اللبنانية: 7 شهداء و40 جريحا حصيلة غارات العدو الاسرائيلي

منذ 20 mins 22 March، 2025
وزارة الصحة اللبنانية
لبنان

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان مساء يوم السبت أن سلسلة الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي على عدد من المناطق اللبنانية أدت إلى سقوط سبعة شهداء وإصابة اربعين بجروح.

وقال البيان إن الحصيلة التفصيلية للحصيلة جاءت كالتالي:

– بلدة تولين جنوب لبنان: خمسة شهداء من بينهم طفلة وأحد عشر جريحا من بينهم طفلان

-مدينة صور(جنوب): شهيد واحد عشر جرحى من بينهم طفل

-بلدة القليلة(جنوب): شهيد وخمسة جرحى من بينهم طفلان

– بلدة كفركلا(جنوب): جريحان

– بلدة يحمر الشقيف(جنوب): جريح

– بلدة حوش السيد علي في البقاع: ستة جرحى

-بلدة سرعين في البقاع: أربعة جرحى

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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